«Есть то, что нужно»: Трамп рассказал о последствиях пошлин для США и сделках со странами

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед журналистами. Он ответил на вопросы, касаемые введенных Соединенными Штатами повышенных торговых пошлин. Американский лидер признал, что Вашингтон ощущает экономические последствия и будет сталкиваться с ними еще какое-то время.
При этом Дональд Трамп заявил, что в Америке «всё хорошо». По его словам, после введения пошлин выросли фондовые рынки. Кроме того, отмечает американский лидер, у США есть всё, что нужно для заключения торговых сделок со странами, с которыми Вашингтон ведет переговоры.
«У нас на самом деле все хорошо… однако сейчас переходный период, он продлится еще некоторое время, но дела со всеми странами идут хорошо. Я думаю, что все, почти все страны хотят взаимодействия с США», — заключил Дональд Трамп.
Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что вскоре представит мирный план по украинскому конфликту. Он заявил, что у американских представителей были хорошие встречи с Россией и Украиной.