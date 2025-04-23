В ГД внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду

«Законопроект направлен на защиту прав соседей собственника, который сдает свою квартиру в аренду. Очевидно, что сдаваемая квартира, скорее всего, у ее собственника не единственная. Гражданин получает от нее доход, а все издержки ложатся, в том числе и на его соседей. Хорошо, когда квартира сдается на долгий срок. В этом случае договор регистрируется, сведения об арендаторе известны, и он заинтересован в нормальных отношениях с соседями. Но бывает и посуточная аренда. Когда подъезд в МКД превращается в проходной двор, съемщики часто ведут себя по принципу “после нас хоть потоп. Мы предлагаем дополнить Жилищный кодекс, применив такую же процедуру согласования, как при перепланировке квартиры”, — рассказал РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.