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Маск сократит участие в работе DOGE из-за падения выручки Tesla

Маск намерен в мае сократить свое участие в работе DOGE из-за падения прибыли Tesla.

Источник: Комсомольская правда

На фоне снижения доходов Tesla американский предприниматель Илон Маск объявил о сокращении своего участия в деятельности Департамента государственной эффективности (DOGE) США, начиная со следующего месяца. Об этом Маск рассказал во время конференц-колла с инвесторами своей компании.

«Вероятно, в следующем месяце мое время, отведенное на DOGE, значительно сократится», — сказал Маск.

Основной темой обсуждения акционеров на отчетном собрании стало разрушительное влияние активности Маска — падение стоимости акций, урон репутации, а также участившиеся случаи нападений на продукцию и сооружения компании.

Финансовые результаты показали значительное сокращение чистой прибыли предприятия — 71%.

Накануне инвесторы компании Tesla выступили с призывом к Маску выйти из проекта DOGE на фоне того, что стоимость акций компании упала на 53% с последнего максимума в декабре.