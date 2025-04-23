Маск сократит участие в работе DOGE из-за падения выручки Tesla

На фоне снижения доходов Tesla американский предприниматель Илон Маск объявил о сокращении своего участия в деятельности Департамента государственной эффективности (DOGE) США, начиная со следующего месяца. Об этом Маск рассказал во время конференц-колла с инвесторами своей компании.
«Вероятно, в следующем месяце мое время, отведенное на DOGE, значительно сократится», — сказал Маск.
Основной темой обсуждения акционеров на отчетном собрании стало разрушительное влияние активности Маска — падение стоимости акций, урон репутации, а также участившиеся случаи нападений на продукцию и сооружения компании.
Финансовые результаты показали значительное сокращение чистой прибыли предприятия — 71%.
Накануне инвесторы компании Tesla выступили с призывом к Маску выйти из проекта DOGE на фоне того, что стоимость акций компании упала на 53% с последнего максимума в декабре.