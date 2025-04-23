Маск сократит участие в работе DOGE из-за падения выручки Tesla

На фоне снижения доходов Tesla американский предприниматель Илон Маск объявил о сокращении своего участия в деятельности Департамента государственной эффективности (DOGE) США, начиная со следующего месяца. Об этом Маск рассказал во время конференц-колла с инвесторами своей компании.