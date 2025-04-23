Агент Митьков: Сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду-2026 с флагом

«IIHF уже приняла решение (или вот-вот примет) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Но самое интересное, что речь идёт — о выступлении именно под российским флагом», — написал Митьков в своих социальных сетях.
Зимние Олимпийские игры 2026 года запланированы на 6−22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Как сообщал Life.ru, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри ранее отметила, что все спортсмены должны иметь возможность участвовать в Играх. Так она оценила перспективы участия российских атлетов в предстоящей Олимпиаде.