Bloomberg: DOGE сократил финансирование программ научного фонда США

Ранее сайт KP.RU сообщал, что команда «консультантов» из DOGE, которые были заняты в Министерстве юстиции США, получила положительное решение на свою просьбу о доступе к базе данных иммигрантов. В частности, речь идет об Административно-судебной системе иммиграционного контроля (ECAS). Так, в системе хранятся данные об иммигрантах, которые когда-либо имели дело с иммиграционной системой Соединенных Штатов. В базе хранятся их адреса, имена и другие личные данные.