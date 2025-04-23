Bloomberg: DOGE сократил финансирование программ научного фонда США

Американский Департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует сократить финансирование, направленное на обеспечение исследовательских грантов Национального научного фонда США (NSF) сразу на 135 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
В частности, как отмечает издание, под сокращение попадают и программы, направленные на борьбу с дезинформацией и дипфейками, созданными искусственным интеллектом.
Авторы статьи подчеркивают, что денежной поддержки лишится программа Университета Буффало, которая помогает американцам старшего поколения научиться самостоятельно различать онлайн-мошенников, использующих технологии искусственного интеллекта. Также без финансирования останется разрабатываемая Рочестерским технологическом институтом программа, направленная на распознавания дипфейков. Аналогичные программы Университетов Южной Каролины и Миссисипи также входят в предполагаемый список.
Отмечается, что в скором времени также планируются новые сокращения в NSF.
«Сокращения могут привести к дальнейшему разрушению федеральной поддержки мер защиты ИИ в то время, когда инструменты ИИ становятся всё более способными к созданию убедительных фейковых изображений и текстов, которые могут обманывать и вводить пользователей в заблуждение», — сказано в статье.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что команда «консультантов» из DOGE, которые были заняты в Министерстве юстиции США, получила положительное решение на свою просьбу о доступе к базе данных иммигрантов. В частности, речь идет об Административно-судебной системе иммиграционного контроля (ECAS). Так, в системе хранятся данные об иммигрантах, которые когда-либо имели дело с иммиграционной системой Соединенных Штатов. В базе хранятся их адреса, имена и другие личные данные.