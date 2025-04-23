«В обмен на гарантии безопасности»: чиновники из Британии и Франции могут рассмотреть вариант с потерей Киевом территорий

Британские и французские громогласные спикеры ранее заявляли, что ни за что не согласятся на сценарий, при котором Украина лишится территорий. Однако сейчас чиновники начали сомневаться в вероятности исполнения своих убеждений. Лондон и Париж могут рассмотреть вариант с потерей Киевом части территорий, пишет Wall Street Journal.
Однако всё же иностранные политики отдают предпочтение мирному соглашению, основанному на немного иных условиях. В Париже и Лондоне считают правильным признание потери территорий Украиной только «де-факто».
«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями… в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — отмечается в статье.
Председатель МИД Франции Жан-Ноэль Барро, тем временем, объявил о главной цели Парижа. Ей стала защита французских интересов и европейской безопасности.