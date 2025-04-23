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Лондон и Париж открыты для сценария, при котором Киев «лишится» территорий

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Британия и Франция «открыты для сценария», при котором украинская сторона признает потерю территорий в пользу Российской Федерации, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Газета ссылается на информацию, полученную от источника.

«Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку», — говорится в материале.

В публикации также сказано, что Лондон и Париж «предпочли бы сделку», по условиям которой Киев признает «потерю» территорий лишь «де-факто».

Ранее профессор из Финляндии Туомас Малинен заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может рассмотреть вопрос признания Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей частью Российской Федерации.