Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян объяснил, когда клуб решит вопрос с Осинькиным

20 апреля волжане сыграли вничью с «армейцами» в Москве — 1:1 (12+). А 27-го числа примут ФК «Оренбург» (12+). При этом губернатор поставил задачу попасть в первую восьмерку РПЛ. Пока ее замыкает казанский «Рубин» с 36 очками.