Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян объяснил, когда клуб решит вопрос с Осинькиным

Руководитель самарской команды попросил подождать несколько недель.
«Зелено-бело-синие» остаются на 11-й строчке в чемпионате с 27 очками, семью победами, шестью ничейными результатами и 12 поражениями. От зоны стыков отделяют четыре балла, прямого вылета — десять.
20 апреля волжане сыграли вничью с «армейцами» в Москве — 1:1 (12+). А 27-го числа примут ФК «Оренбург» (12+). При этом губернатор поставил задачу попасть в первую восьмерку РПЛ. Пока ее замыкает казанский «Рубин» с 36 очками.
«Ситуация может развиваться по-разному из-за огромного количества факторов. Предлагаю чуть-чуть набраться терпения и через несколько недель вернуться к этому вопросу», — ответил журналистам «Матч ТВ» гендиректор «Крыльев» Роберт Тер-Абрамян на вопрос о будущем главного тренера Игоря Осинькина в клубе.
Недавно наставник самарцев высказался о концовке нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.
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