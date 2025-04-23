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Минфин хочет освободить Героев России от транспортного налога

Минфин поддержал инициативу о предоставлении налоговых льгот по транспортному налогу для Героев России.

Источник: Комсомольская правда

Минфин России в своем ответе заместителю председателя думского комитета по бюджету и налогам Каплану Панешу (ЛДПР) поддержал инициативу о введении единых правил предоставления льгот по транспортному налогу для обладателей звания «Герой России» во всех регионах. Копия документа есть у РИА Новости.

«Полагаем, что единый подход при установлении налоговых льгот по транспортному налогу для Героев России может быть достигнут посредством установления их на федеральном уровне», — указал в своем ответе статс-секретарь, замминистра финансов министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Согласно документу, министерство рассмотрит это предложение при разработке поправок правительства к законопроекту о налоговой политике на следующий период.

Как отметил Панеш в комментарии агентству, несмотря на единое федеральное звание «Герой России», присваиваемое за заслуги перед страной, объем предоставляемых льгот существенно меняется в зависимости от субъекта Федерации.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой об освобождении матерей от налога на доходы физических лиц.