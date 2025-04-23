Минфин хочет освободить Героев России от транспортного налога

Минфин России в своем ответе заместителю председателя думского комитета по бюджету и налогам Каплану Панешу (ЛДПР) поддержал инициативу о введении единых правил предоставления льгот по транспортному налогу для обладателей звания «Герой России» во всех регионах. Копия документа есть у РИА Новости.