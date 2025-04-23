Минфин хочет освободить Героев России от транспортного налога

«Полагаем, что единый подход при установлении налоговых льгот по транспортному налогу для Героев России может быть достигнут посредством установления их на федеральном уровне», — указал в своем ответе статс-секретарь, замминистра финансов министра финансов РФ Алексей Сазанов.
Согласно документу, министерство рассмотрит это предложение при разработке поправок правительства к законопроекту о налоговой политике на следующий период.
Как отметил Панеш в комментарии агентству, несмотря на единое федеральное звание «Герой России», присваиваемое за заслуги перед страной, объем предоставляемых льгот существенно меняется в зависимости от субъекта Федерации.
Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой об освобождении матерей от налога на доходы физических лиц.