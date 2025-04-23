Трамп раскритиковал суды в США за то, что те мешают депортации нелегалов

Американский лидер Дональд Трамп, выступая во вторник вечером в Белом доме, обрушился с критикой на суды США, которые мешают реализации его миграционной программы, пишет Fox News.
По словам Трампа, среди мигрантов в США очень много «плохих людей», «убийц и наркоторговцев».
Он позитивно оценил работу своей администрации в области закрытия границ и борьбе с нелегальной миграцией.
«Честно говоря, это один из самых больших успехов: к нам практически никто не приезжает нелегально», — заявил Трамп.
Тем не менее, президент США отметил, что некоторые судебные решения, которые накладывают запрет на депортацию нелегалов, ставят под угрозу всего его усилия, а также безопасность страны.
«Я надеюсь, что мы заручимся сотрудничеством со стороны судов, потому что, знаете ли, у нас есть тысячи людей, которые готовы выйти, и вы не можете устроить суд для всех этих людей», — заявил он.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, исполняющий обязанности главы иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Тодд Лайонс заявил, что система депортации нелегалов должна работать также слаженно, как сервис доставки Amazon Prime. Он отметил, что их ведомство успешно справляется с задачей по высылке мигрантов с территории США, однако сталкивается с трудностями из-за большого количества нелегалов, находящихся под стражей.