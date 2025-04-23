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Журнал People назвал имя самого красивого человека года

Представители издания взяли интервью у знаменитости, задав ей вопросы на тему красоты и актерской карьеры.

Источник: Аргументы и факты

Голливудская актриса Деми Мур стала красивым человеком года по версии американского журнала People, который опубликовал ежегодный список Most Beautiful Person.

Представители издания также взяли интервью у знаменитости, задав ей вопросы на тему красоты и актерской карьеры. Мур в беседе с журналистами заявила, что ей удалось обрести чувство свободы, которого она добилась через полное принятие себя.

«И это не значит, что я принимаю только те части, которые мне нравятся. Это значит, что я принимаю все части меня», — пояснила актриса.

Знаменитость отметила, что замечает все возрастные изменения в своей внешности. По словам Мур, это влияет на её оценку себя.

Напомним, в июле 2024 года ресурс ListChallenges назвал итальянку Монику Беллуччи самой красивой актрисой за всю историю. На втором и третьем месте в составленном рейтинге оказались, соответственно, американки Мэрилин Монро и Анджелина Джоли.

Кроме того, в список самых красивых актрис по версии ListChallenges в числе прочих знаменитостей вошли Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Джейн Мэнсфилд, Айшвария Рай и Ракель Уэлч.