Журнал People назвал имя самого красивого человека года

Голливудская актриса Деми Мур стала красивым человеком года по версии американского журнала People, который опубликовал ежегодный список Most Beautiful Person.
Представители издания также взяли интервью у знаменитости, задав ей вопросы на тему красоты и актерской карьеры. Мур в беседе с журналистами заявила, что ей удалось обрести чувство свободы, которого она добилась через полное принятие себя.
«И это не значит, что я принимаю только те части, которые мне нравятся. Это значит, что я принимаю все части меня», — пояснила актриса.
Знаменитость отметила, что замечает все возрастные изменения в своей внешности. По словам Мур, это влияет на её оценку себя.
Напомним, в июле 2024 года ресурс ListChallenges назвал итальянку Монику Беллуччи самой красивой актрисой за всю историю. На втором и третьем месте в составленном рейтинге оказались, соответственно, американки Мэрилин Монро и Анджелина Джоли.
Кроме того, в список самых красивых актрис по версии ListChallenges в числе прочих знаменитостей вошли Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Джейн Мэнсфилд, Айшвария Рай и Ракель Уэлч.