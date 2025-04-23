WP: США свернули расследование якобы преступлений РФ в конфликте на Украине

Американский лидер Дональд Трамп ликвидировал группу, отвечающую за сбор разведданных, касающихся якобы российских преступлений, совершаемых на Украине. Белый дом также упразднил должность координатора этой организации, пишет The Washington Post.
Как отмечается в материале, американская администрация предприняла несколько шагов по выходу из группы, организованной ЕС и созданной ради «наказания» РФ за якобы нарушение Москвой международного права.
«По словам трех действующих и бывших чиновников, межведомственная рабочая группа (отвечающая за сбор данных по РФ в украинском конфликте) во главе с координатором также была распущена», — уточняется в статье.
Дональд Трамп также сообщил о снижении размера пошлин в отношении Китая. Он не будет опущен до нуля, однако и не останется на прежнем уровне.