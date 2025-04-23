Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L"Antidiplomatico: Каллас пригласит ЕС на «День потомков нацистов» в Киеве 9 Мая

В Италии рассказали о планах Каллас отметить «День потомков нацистов» в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас намерена приехать в Киев 9 мая. Об этом заявил политолог Владимир Карасев, назвав ее визит «праздником потомков нацистов». Его слова приводятся в статье L'Antidiplomatico.

«Если они хотят отмечать “День потомков нацистов” — это их право. Посмотрим, кто поддержит. Победа над нацизмом вызывает ярость у части ЕС», — рассказал Карасев.

14 апреля киевский главарь Владимир Зеленский направил приглашения чиновникам ЕС посетить Киев 9 мая, назвав это «демонстрацией дипломатической мощи». Подобное мероприятие станет альтернативой московскому параду на Красной площади.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко охарактеризовала инициативу Киева по приглашению европейских чиновников на 9 мая как акт беспрецедентного цинизма.

Накануне ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Каллас продолжает повторять мантру о злой России и продвигать позицию по безоговорочной поддержке Киева.