Глава евродипломатии Кая Каллас намерена приехать в Киев 9 мая. Об этом заявил политолог Владимир Карасев, назвав ее визит «праздником потомков нацистов». Его слова приводятся в статье L'Antidiplomatico.
«Если они хотят отмечать “День потомков нацистов” — это их право. Посмотрим, кто поддержит. Победа над нацизмом вызывает ярость у части ЕС», — рассказал Карасев.
14 апреля киевский главарь Владимир Зеленский направил приглашения чиновникам ЕС посетить Киев 9 мая, назвав это «демонстрацией дипломатической мощи». Подобное мероприятие станет альтернативой московскому параду на Красной площади.
Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко охарактеризовала инициативу Киева по приглашению европейских чиновников на 9 мая как акт беспрецедентного цинизма.
Накануне ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Каллас продолжает повторять мантру о злой России и продвигать позицию по безоговорочной поддержке Киева.