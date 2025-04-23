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«Нам в белый покрасьте»: Бердымухамедов пообещал купить джип в Казахстане

Во время визита в Казахстан экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности приобрести партию местных внедорожников при одном условии — если их покрасят в белый цвет.

Источник: Life.ru

«Нам в белый покрасьте — мы купим. Без разговоров», — сказал он на демонстрации новой модели — чёрного китайского Tank 300, который планируют собирать в Казахстане.

Бердымухамедов пообещал купить в Казахстане белый джип. Видео © Telegram / БОРТ N1.

Это заявление прозвучало в рамках знакомства с казахстанскими промышленными проектами. Белый цвет, вероятно, выбран не случайно — в Туркменистане он традиционно ассоциируется с официальным стилем и часто используется для государственного транспорта.

Ранее Life.ru сообщал, что в России наблюдается снижение цен на подержанные автомобили. Специалисты в области автомобильного рынка подчеркнули, что такая тенденция может сохраняться в случае, если интерес к этому сегменту продолжит стабильно угасать.