«Нам в белый покрасьте»: Бердымухамедов пообещал купить джип в Казахстане

«Нам в белый покрасьте — мы купим. Без разговоров», — сказал он на демонстрации новой модели — чёрного китайского Tank 300, который планируют собирать в Казахстане.
Бердымухамедов пообещал купить в Казахстане белый джип. Видео © Telegram / БОРТ N1.
Это заявление прозвучало в рамках знакомства с казахстанскими промышленными проектами. Белый цвет, вероятно, выбран не случайно — в Туркменистане он традиционно ассоциируется с официальным стилем и часто используется для государственного транспорта.
Ранее Life.ru сообщал, что в России наблюдается снижение цен на подержанные автомобили. Специалисты в области автомобильного рынка подчеркнули, что такая тенденция может сохраняться в случае, если интерес к этому сегменту продолжит стабильно угасать.