Названы города, жители которых чаще других недолюбливают начальство

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители Воронежа, Омска и Санкт-Петербурга чаще других жителей крупных городов России недолюбливают начальство, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят — в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%)», — выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов среди экономически активного населения старше 18 лет.
Среди работающего населения крупных городов чаще всего о своем уважении к руководителям говорили жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%). Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%). Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%).
В целом каждый второй работающий россиянин (52%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (54% против 49−50% соответственно).
Выяснилось, что 27% россиян демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам. При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (29% против 24%).
А 6% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 5% респондентов. Лишь 1% россиян говорит о любви к своему непосредственному руководителю. Вместе с тем 9% затруднились с ответом.