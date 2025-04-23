Названы города, жители которых чаще других недолюбливают начальство

Среди работающего населения крупных городов чаще всего о своем уважении к руководителям говорили жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%). Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%). Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%).