Главу департамента защиты информации Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве

Глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов арестован и помещен в СИЗО по решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы. Его обвинению в хищениях, связанных с деятельностью ИТ-департаментов Росгвардии, дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Месяцем ранее был арестован Николай Чепкасов, начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии.