Мурашко: участники спецоперации могут пройти репродуктивную диспансеризацию

Военнослужащие, принимавшие участие в спецоперации, после демобилизации имеют возможность пройти репродуктивную диспансеризацию, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. Министр уточнил, что такая программа обследования доступна для всех.
«А для участников СВО у нас специально также проводится диспансеризация по возвращению, после демобилизации», — подчеркнул глава Минздрава, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, ранее Мурашко заявил aif.ru, что диспансеризация охватывает все большие слои населения, и благодаря ей нередко удаётся выявить серьезные болезни, причем часто на ранних стадиях. Он добавил, что программа обследования помогает быстрее и эффективнее бороться с проблемами со здоровьем.