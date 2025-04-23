Мурашко: участники спецоперации могут пройти репродуктивную диспансеризацию

Напомним, ранее Мурашко заявил aif.ru, что диспансеризация охватывает все большие слои населения, и благодаря ей нередко удаётся выявить серьезные болезни, причем часто на ранних стадиях. Он добавил, что программа обследования помогает быстрее и эффективнее бороться с проблемами со здоровьем.