Сдачу квартиры в аренду придется согласовывать с соседями? В Госдуме выступили с предложением

В Госдуму будет внесен законопроект, обязывающий владельцев жилья получать письменное согласие соседей при сдаче квартир в аренду без официального оформления договора найма. Об этом пишут РИА Новости.
«Законопроектом предлагается дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ», — следует из текста пояснительной записки.
Авторы законопроекта отмечают, что хотя владельцы квартир имеют полное право свободно распоряжаться своей собственностью, практика сдачи жилья (включая посуточную аренду) нередко ущемляет права других жильцов на комфортное проживание и создает угрозу повреждения общего имущества дома.
Инициаторы также предлагают штрафовать владельцев за сдачу жилья без договора или без согласия соседей.
Ранее в Госдуме объяснили идею проекта о запрете покупки жилья за наличные.