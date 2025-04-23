Илон Маск сократит участие в работе DOGE из-за падения прибыли Tesla

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что с мая текущего года уменьшит своё участие в работе Департамента по госэффективности Соединённых Штатов.
Маск уточнил, что это связно с падением прибыли его компании Tesla.
«Вероятно, в следующем месяце моё время, отведённое на DOGE, значительно сократится», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи Маска с инвесторами Tesla.
Компания обнародовала отчёт, в котором говорится о падении чистой прибыли (71 процент).
Ранее руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что сведения о том, что он якобы в ближайшие недели покинет свой пост, являются «фейком».