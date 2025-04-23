«Противоречит духу нашей конституции»: в Париже потребовали раскрыть данные о нахождении на Украине бойцов ВС Франции

Общество поддержало призыв и разместило на своем сайте. Это письмо в электронном формате подписало уже свыше 9 тысяч человек. В призыве отмечены, в том числе, заявления французского лидера Эмманюэля Макрона. Глава государства неоднократно говорил о возможности размещения иностранного военного контингента на Украине.