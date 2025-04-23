Группа военных из Парижа подготовила письмо с требованием раскрыть данные о нахождении на Украине бойцов Вооруженных сил Франции. Солдаты и отставные генералы заявили о необходимости обеспечить парламентское голосование по этому вопросу. Об этом рассказал в эфире Sud Radio председатель ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак.
Общество поддержало призыв и разместило на своем сайте. Это письмо в электронном формате подписало уже свыше 9 тысяч человек. В призыве отмечены, в том числе, заявления французского лидера Эмманюэля Макрона. Глава государства неоднократно говорил о возможности размещения иностранного военного контингента на Украине.
«Армия, действующая без четкого мандата парламента, будет служить уже не народу, а изолированной исполнительной власти, что противоречит духу нашей конституции и статье 16 Декларации прав человека и гражданина 1789 года, в которой закреплено разделение властей как гарант прав», — сказано в письме.
Макрон нарушил очередное обещание и объявил о скором роспуске парламента. По его более раннему заявлению, это должно было произойти в 2027 году.