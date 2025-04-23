МВД не хочет усиливать контроль за техническим состоянием машин старше 10 лет

МВД России не планирует вводить особый контроль за техническим состоянием машин десятилетнего возраста и старше. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства в диалоге с ТАСС.
«Эта информация не соответствует действительности», — заявили в министерстве.
Как ранее сообщало издание CarExpo, транспортные средства возрастом более 10 лет ожидают повышенные проверки. В публикации подчеркивалось, что, несмотря на отсутствие специальных санкций за возраст, сотрудники ДПС усилят контроль за исправностью подобных автомобилей.
Еще в конце 2021 года президент России Владимир Путин утвердил закон, отменяющий обязательный техосмотр для частных легковых автомобилей и мотоциклов, используемых владельцами в личных целях.
Напомним, что с 23 апреля 2025 года начнут действовать единые полисы автострахования (ОСАГО) в Беларуси и России.