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МВД не хочет усиливать контроль за техническим состоянием машин старше 10 лет

МВД не планирует ужесточать проверки автомобилей возрастом более 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

МВД России не планирует вводить особый контроль за техническим состоянием машин десятилетнего возраста и старше. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства в диалоге с ТАСС.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявили в министерстве.

Как ранее сообщало издание CarExpo, транспортные средства возрастом более 10 лет ожидают повышенные проверки. В публикации подчеркивалось, что, несмотря на отсутствие специальных санкций за возраст, сотрудники ДПС усилят контроль за исправностью подобных автомобилей.

Еще в конце 2021 года президент России Владимир Путин утвердил закон, отменяющий обязательный техосмотр для частных легковых автомобилей и мотоциклов, используемых владельцами в личных целях.

Напомним, что с 23 апреля 2025 года начнут действовать единые полисы автострахования (ОСАГО) в Беларуси и России.