Вильфанд рассказал о понижении температуры на всей европейской части России

Жители европейской части России столкнутся с понижением температурного режима. Так, петербуржцы уже прочувствовали холода после теплых и солнечных дней. Об этом рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Он подчеркнул, что холода придут в течение недели. Так, к выходным в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области температура опустится на 2−3 градуса ниже нормы. В Петербурге, на данный момент, фиксируется самое значительное похолодание.
«Значения (в Петербурге) будут примерно на 10 градусов ниже, чем в Москве — около плюс 6−10 градусов днем», — сообщил Роман Вильфанд.
Высокая температура воздуха продержалась в ряде городов страны около недели. 22 апреля — последний жаркий день. Предыдущая неделя стала рекордной. Температурные суточные максимумы побиты сразу в нескольких городах России.