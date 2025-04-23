«Россия получит ощутимые выгоды»: Вашингтон ждет от Киева уступок и ответа на предложение по мирному соглашению

Администрация хозяина Белого дома Дональда Трампа подготовила конечный вариант мирного соглашения по Украине. Вашингтон ожидает услышать ответ Киева на соответствующее предложение в среду, пишет Axios, ссылаясь на источники, непосредственно знакомые с текстом соглашения.
По их данным, сделка США включает в себя признание Вашингтоном Крыма частью России. Кроме того, за Москвой останутся территории, занятые к моменту подписания соглашения. Документ описывается как «окончательное предложение» Дональда Трампа.
«Соглашение потребует серьезных уступок от (утратившего полномочия) президента Украины Владимира Зеленского, который ранее исключил возможность принятия российской оккупации Крыма и частей четырех регионов на востоке Украины», — сказано в тексте материала.
Дональд Трамп дал обещание обнародовать план мирного урегулирования до пятницы, 25 апреля. Детали пока не раскрываются.