Иногда справиться с высоким давлением можно и без таблеток — достаточно изменить образ жизни. Об этом в интервью KP.RU рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов. — По современным международным стандартам рекомендуется не менее 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут 5 дней в неделю. Оптимально — по 40−60 минут каждый день. Самый безопасный вид физнагрузок — кардиологическая ходьба, то есть максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки, — отметил Копылов. Также врач напомнил, что одним из самых мощных способов нормализации давления остается отказ от вредных привычек. — По итогам 20-летней борьбы с курением, например, в Великобритании был достигнут эффект, равноценный всем медицинским достижениям в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнул профессор. Однако если давление уже серьезно повышено или есть другие факторы риска (поражение сердца и сосудов, сахарный диабет, ожирение), физнагрузки и отказ от вредных привычек — это только часть терапии, а не замена лекарствам.