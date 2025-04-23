Хабаровские спасатели отправились тушить пожары в Забайкалье

Специалисты поисково-спасательного отряда из села Ракитное Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю отправились накануне на тушение лесных пожаров в соседнее Забайкалье. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в составе группировки 50 человек — на помощь они выдвинулись на трёх специально подготовленных грузовиках «КАМАЗ».
— На вооружении спасателей всё необходимое снаряжение для тушения лесных пожаров, в том числе комплект ранцевых огнетушителей и воздуходувок. Кроме того, в распоряжении специалистов всё необходимое для автономного существования на территории соседнего региона и организации базового лагеря, — рассказала пресс-секретарь поисково-спасательного отряда Елена Чувашова.
Сразу по прибытию в Забайкальский край группировка сотрудников будет направлена в те районы региона, где в настоящее время складывается наиболее сложная обстановка. Главная задача хабаровских спасателей — помочь силам на местах не допустить распространения лесных пожаров на жилые дома, объекты инфраструктуры и экономики.
Напомним, что 20 апреля в Забайкалье уже вылетела аэромобильная группировка военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России. Отряд численностью 50 человек, в распоряжении которого находится семь единиц специальной техники, уже приступил к выполнению задач по защите местного населения. Работают они в районе посёлка городского типа Чернышевск.
Согласно последней информации, в Забайкальском крае сейчас работают над ликвидацией 51 лесного пожара — общая площадь возгораний превышает 169 тысяч гектаров. К тушению привлечено больше полутора тысяч человек и 146 единиц техники. Наиболее сложная обстановка в настоящее время в Чернышевском, Тунгокоченском, Читинском, Карымском и Сретенском районах региона.