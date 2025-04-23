Хабаровские спасатели отправились тушить пожары в Забайкалье

Согласно последней информации, в Забайкальском крае сейчас работают над ликвидацией 51 лесного пожара — общая площадь возгораний превышает 169 тысяч гектаров. К тушению привлечено больше полутора тысяч человек и 146 единиц техники. Наиболее сложная обстановка в настоящее время в Чернышевском, Тунгокоченском, Читинском, Карымском и Сретенском районах региона.