Счета за ЖКХ могут пересчитать в нескольких регионах сразу

«Предлагаю обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры», — передает РИА Новости слова Голова. Он уточнил, что россияне не должны переплачивать за теплоснабжение, которое из-за ранней весны оказалось избыточным.