Счета за ЖКХ могут пересчитать в нескольких регионах сразу

Отопление работало в условиях ранней весны.
В регионах России, где весной стояла очень теплая погода, необходимо произвести перерасчет платы за отопление. Об этом заявил член комитета Совфеда по федеративному устройству и местному самоуправлению Олег Голов.
«Предлагаю обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры», — передает РИА Новости слова Голова. Он уточнил, что россияне не должны переплачивать за теплоснабжение, которое из-за ранней весны оказалось избыточным.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в Московской области отопительный сезон завершился, но жители замечают горячие батареи в домах. Они открывают окна, в квартирах возникают перепады температур — небезопасные для здоровья стариков и детей, передает RT.