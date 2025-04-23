Мошенники взяли на прицел школьников: предупредите своих детей

В России участились случаи, когда мошенники, представляясь школьными работниками, звонят детям. Одна из распространенных схем — звонки от якобы классного руководителя или директора с сообщениями о неотложных ситуациях. Об этом проинформировал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе РИА Новости.
«Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ и других образовательных учреждений», — сказал Немкин.
По мнению депутата, злоумышленники также применяют другую схему: под видом педагогов предлагают детям участвовать в фиктивном опросе или школьной инициативе, запрашивая персональные данные. Таким образом они получают не только контакты семьи, но и банковские реквизиты родителей, которые затем используют для хищений или новых афер.
Парламентарий также предупредил о мошеннической схеме с предложениями вступить в «эксклюзивный школьный чат» или установить «официальное школьное приложение».
Ранее KP.RU писал, что мошенники начали охоту за школьниками, предлагая купить ответы к экзаменам.