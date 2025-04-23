Мошенники взяли на прицел школьников: предупредите своих детей

По мнению депутата, злоумышленники также применяют другую схему: под видом педагогов предлагают детям участвовать в фиктивном опросе или школьной инициативе, запрашивая персональные данные. Таким образом они получают не только контакты семьи, но и банковские реквизиты родителей, которые затем используют для хищений или новых афер.