Отопительный сезон завершается в Приморье: где и когда отключат тепло

Завершение отопительного сезона началось в Приморье. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе КГУП «Примтеплоэнерго», на сегодняшний день подача тепла прекращена на 23 из 599 котельных, расположенных в двух муниципалитетах региона.
По словам директора предприятия Вячеслава Бабича, теплоснабжение остановлено на 22 котельных в Дальнереченском городском округе и автоматизированной модульной котельной № 2 в поселке Моряк-Рыболов Ольгинского округа.
В пятницу, 25 апреля, массовое отключение теплоснабжения ожидается в Зарубино, Краскино, Посьете, Славянке и других населенных пунктах Хасанского муниципального округа.
До 28 апреля — в Горных Ключах и городском поселении Кировском Кировского района.
Отопительный сезон завершится 30 апреля на котельных Варфоломеевки, Покровки и Яковлевки Яковлевского округа, а также в Ильинке, Камне-Рыболове и Комиссарово Ханкайского округа.
На остальных территориях подача тепла в дома прекратится после соответствующих распоряжений глав муниципалитетов, при условии устойчивой среднесуточной температуры воздуха выше +8 °C в течение пяти суток.