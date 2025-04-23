Отопительный сезон завершается в Приморье: где и когда отключат тепло

Завершение отопительного сезона началось в Приморье. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе КГУП «Примтеплоэнерго», на сегодняшний день подача тепла прекращена на 23 из 599 котельных, расположенных в двух муниципалитетах региона.