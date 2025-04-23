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В Хабаровске ограничат движение на ряде улиц из-за дорожных работ

Водителям советуют заранее планировать маршрут.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Хабаровске продолжается ремонт улично-дорожной сети. Работы идут сразу на нескольких улицах. В мэрии предупреждают: движение может быть затруднено, лучше заранее продумать маршрут. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дорожную технику можно увидеть на улице Карла Маркса — от остановки «Кирпичный завод» до «Памятника партизанам», а также на участке от Дикопольцева до остановки «Павленко».

Работы также идут на Узловой, Урицкого, Флегонтова, Белорусской, Муравьёва-Амурского, Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября, Алеутской и на переулке Отрадный. Занята развязка Ленинградская — Восточное шоссе.