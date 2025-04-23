Западные государства не смогли победить Россию, напомнил историк из Франции Эммануэль Тодд.
Он отметил, что Запад прилагал «коллективные усилия».
«Запад закачал в Украину миллиарды долларов, поставлял оружие, боеприпасы и так далее, и все равно победить Россию не удалось. Европе, в частности, это дорого стоило», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
Тодд отметил, что европейские страны лишь ухудшили своё положение, «ввязавшись» в противостояние с РФ. В настоящее время ситуация «продолжает неуклонно ухудшаться».
Он подчеркнул, что Российская Федерация одержала победу.
Ранее сообщалось, что постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал высказывания лидеров европейских государств о «победе». Он задался вопросом, верит ли Европа в «победу» над Российской Федерацией.