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Спецмаршруты на кладбища запустят в Хабаровском крае к Родительскому дню

В Хабаровске и Комсомольске выделили транспорт на 29 апреля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Специальные автобусы запустят в Комсомольске-на-Амуре к Родительскому дню. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для удобства доставлять горожан на кладбище в микрорайоне Старт будут по двум выделенным маршрутам.

Первый — № 101Д: курсировать по направлению «ул. Уральская — городское кладбище в мкр. Старт» будут два автобуса (по улице Уральская — улица Лазо — Северное шоссе).

А также маршрут № 101У — «ост. Автовокзал (здание бывшего автовокзала) — городское кладбище в мкр. Старт». По улицам Кирова — Северное шоссе запустят четыре автобуса, остановочные пункты которых будут включать Автовокзал (здание бывшего автовокзала), площадь Кирова, поселок Старт.

— Стоимость проезда 100 рублей, интервал движения 20−25 минут, в зависимости от наполняемости. Перевозка будет осуществляться с 8.00. Последний рейс с городского кладбища будет отправляться в 17.00, — информируют в администрации Комсомольска.

Помимо 29 апреля, дополнительные автобусы будут курсировать 7 и 8 июня, специально ко дню Святой Троицы.

Напомним, отдельный транспорт для тех, кто собирается к местам захоронения, запустят и в Хабаровске. В этом году автобус будет курсировать 29 апреля по маршруту «Малый аэропорт — Кладбище (район села Матвеевка)» с 10 до 19 часов.