Спецмаршруты на кладбища запустят в Хабаровском крае к Родительскому дню

Специальные автобусы запустят в Комсомольске-на-Амуре к Родительскому дню. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для удобства доставлять горожан на кладбище в микрорайоне Старт будут по двум выделенным маршрутам.
Первый — № 101Д: курсировать по направлению «ул. Уральская — городское кладбище в мкр. Старт» будут два автобуса (по улице Уральская — улица Лазо — Северное шоссе).
А также маршрут № 101У — «ост. Автовокзал (здание бывшего автовокзала) — городское кладбище в мкр. Старт». По улицам Кирова — Северное шоссе запустят четыре автобуса, остановочные пункты которых будут включать Автовокзал (здание бывшего автовокзала), площадь Кирова, поселок Старт.
— Стоимость проезда 100 рублей, интервал движения 20−25 минут, в зависимости от наполняемости. Перевозка будет осуществляться с 8.00. Последний рейс с городского кладбища будет отправляться в 17.00, — информируют в администрации Комсомольска.
Помимо 29 апреля, дополнительные автобусы будут курсировать 7 и 8 июня, специально ко дню Святой Троицы.
Напомним, отдельный транспорт для тех, кто собирается к местам захоронения, запустят и в Хабаровске. В этом году автобус будет курсировать 29 апреля по маршруту «Малый аэропорт — Кладбище (район села Матвеевка)» с 10 до 19 часов.