Спецмаршруты на кладбища запустят в Хабаровском крае к Родительскому дню

Напомним, отдельный транспорт для тех, кто собирается к местам захоронения, запустят и в Хабаровске. В этом году автобус будет курсировать 29 апреля по маршруту «Малый аэропорт — Кладбище (район села Матвеевка)» с 10 до 19 часов.