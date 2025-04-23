Китайские врачи вживили пациенту с алкоголизмом чип трезвости

Этот случай привлёк особое внимание, поскольку пациент до этого девять раз безуспешно проходил стационарное лечение от алкоголизма. По словам лечащего врача, зависимость привела к агрессивному поведению мужчины. Узнав о новом методе, пациент добровольно согласился на операцию.
Разработка китайских медиков появилась на фоне активного развития технологий медицинских имплантатов во всём мире. Ранее стало известно, что компания Neuralink Илона Маска готовится к первым испытаниям нейрочипа Blindsight, предназначенного для восстановления зрения у слепых людей.