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Китайские врачи вживили пациенту с алкоголизмом чип трезвости

В китайской больнице 40-летнему пациенту с 20-летним стажем алкогольной зависимости вживили специальный лекарственный чип. Как поясняет издание China Daily, устройство представляет собой не электронный чип, а капсулу с лекарственными гранулами, которые постепенно высвобождают налтрексона гидрохлорид — вещество, снижающее тягу к алкоголю. Эффект от процедуры проявляется уже через четыре часа после операции и сохраняется более полугода.

Источник: Life.ru

Этот случай привлёк особое внимание, поскольку пациент до этого девять раз безуспешно проходил стационарное лечение от алкоголизма. По словам лечащего врача, зависимость привела к агрессивному поведению мужчины. Узнав о новом методе, пациент добровольно согласился на операцию.

Разработка китайских медиков появилась на фоне активного развития технологий медицинских имплантатов во всём мире. Ранее стало известно, что компания Neuralink Илона Маска готовится к первым испытаниям нейрочипа Blindsight, предназначенного для восстановления зрения у слепых людей.