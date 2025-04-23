Китайские врачи вживили пациенту с алкоголизмом чип трезвости

В китайской больнице 40-летнему пациенту с 20-летним стажем алкогольной зависимости вживили специальный лекарственный чип. Как поясняет издание China Daily, устройство представляет собой не электронный чип, а капсулу с лекарственными гранулами, которые постепенно высвобождают налтрексона гидрохлорид — вещество, снижающее тягу к алкоголю. Эффект от процедуры проявляется уже через четыре часа после операции и сохраняется более полугода.