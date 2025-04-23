Раскрыты планы Киева на переговоры в Лондоне: обсудят 30-дневное прекращение огня, а не мирный план Трампа

По данным Axios, Украина намерена предложить на лондонских переговорах в среду временное перемирие сроком на 30 дней, а не обсуждать мирную инициативу президента США Дональда Трампа. Источником выступил анонимный представитель американской администрации.
«За последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотят обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — следует из текста сообщения.
По данным Washington Post, американская сторона на предстоящих переговорах в Лондоне выдвинет условие о признании Крыма российским, рассчитывая, что это позволит добиться гарантий безопасности для Украины. В публикации отмечается, что Киев воспринял парижские предложения США как последний шанс до возможного прекращения американского посредничества.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что 23 апреля в Лондоне пройдут переговоры по Украине с участием представителей Украины, а также США, Франции и Великобритании.