В Приморье введены новые дотации для развития туризма

В пояснительной записке сообщается, что принятие законопроекта позволит стимулировать муниципальные образования к созданию на территории муниципальных образований Приморского края условий для развития инфраструктуры туризма и гостеприимства, а также активизации культурно-познавательного, экологического и других видов туризма, что с учетом мультипликативного эффекта приведет к росту вклада туризма в экономику региона.