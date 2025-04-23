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Дождливая и прохладная погода будет в среду на Южном Урале

В среду, 23 апреля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 60% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: Вечерний Челябинск

Температура воздуха днем составит в северной половине от +11 до +16 градусов, при натекании облачности до +6, в южной половине +21, +26. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер северной четверти 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 23 апреля, у Александра, Григория, Дмитрия, Максима, Терентия, Федора, Якова.

Между прочим, 23 апреля 2025 года отмечают день Терентия. Согласно народным приметам, сегодня не стоит обсуждать людей за спиной. Дело в том, что наказанием за нарушение данного правила станет испорченная репутация.