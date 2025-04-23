Дождливая и прохладная погода будет в среду на Южном Урале

Температура воздуха днем составит в северной половине от +11 до +16 градусов, при натекании облачности до +6, в южной половине +21, +26. Ветер северной четверти 5−10 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +11 до +13 градусов. Ветер северной четверти 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 23 апреля, у Александра, Григория, Дмитрия, Максима, Терентия, Федора, Якова.
Между прочим, 23 апреля 2025 года отмечают день Терентия. Согласно народным приметам, сегодня не стоит обсуждать людей за спиной. Дело в том, что наказанием за нарушение данного правила станет испорченная репутация.