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Основателя Давосского форума Клауса Шваба заподозрили в финансовых махинациях

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб, объявивший накануне об уходе с поста председателя совета попечителей, оказался в центре скандала. Как сообщает The Wall Street Journal, совет попечителей ВЭФ начал внутреннее расследование после получения анонимного письма с обвинениями в адрес Шваба и его супруги.

Источник: Life.ru

Согласно обращению, Шваб якобы просил сотрудников снимать наличные в банкоматах для своих личных нужд, а также использовал средства организации для оплаты массажа в отелях. Кроме того, его жена Хильда, по утверждениям авторов письма, организовывала «символические» встречи в рамках форума, чтобы оправдать дорогостоящие поездки на отдых за счёт ВЭФ.

В пресс-службе ВЭФ заявили, что организация отнеслась к обвинениям серьёзно, но пока они остаются недоказанными. Официальный комментарий будет предоставлен после завершения проверки.

Представитель четы Шваб категорически отверг все обвинения, назвав их «ложью». По его словам, основатель ВЭФ всегда возвращал деньги, потраченные на массаж, а анонимные заявления являются попыткой очернить его репутацию. Шваб намерен подать в суд на авторов письма и тех, кто распространяет эти сведения.

Совет Всемирного экономического форума принял решение временно назначить Питера Брабек-Летмата на пост исполняющего обязанности заместителя председателя. В дополнение к этому был сформирован специальный поисковый комитет, который займётся отбором кандидатов на должность будущего председателя.