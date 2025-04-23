Основателя Давосского форума Клауса Шваба заподозрили в финансовых махинациях

Согласно обращению, Шваб якобы просил сотрудников снимать наличные в банкоматах для своих личных нужд, а также использовал средства организации для оплаты массажа в отелях. Кроме того, его жена Хильда, по утверждениям авторов письма, организовывала «символические» встречи в рамках форума, чтобы оправдать дорогостоящие поездки на отдых за счёт ВЭФ.