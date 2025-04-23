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Международный кулинарный конкурс «Кухня на Амуре» пройдет в Хабаровске

Отборочный этап уже начался.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске стартует международный конкурс «Кухня на Амуре», который соберет профессиональных поваров. Мероприятие направлено на развитие туризма и гостеприимства в краевом центре. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Конкурс, организованный администрацией города, пройдет в несколько этапов. Отборочные состязания продлятся до 10 июля. В финале участие примут 10 команд, в том числе представители городов-побратимов Хабаровска.

Каждая команда будет состоять из профессионального повара и его помощника. Конкурсанты приготовят горячее блюдо с использованием дальневосточных ингредиентов и десерт, основанный на местных ягодах. Все блюда должны быть поданы одновременно через три часа. В сентябре победители получат награды на гастрономическом фестивале.