Международный кулинарный конкурс «Кухня на Амуре» пройдет в Хабаровске

Каждая команда будет состоять из профессионального повара и его помощника. Конкурсанты приготовят горячее блюдо с использованием дальневосточных ингредиентов и десерт, основанный на местных ягодах. Все блюда должны быть поданы одновременно через три часа. В сентябре победители получат награды на гастрономическом фестивале.