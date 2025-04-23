СМИ заявили, что Россия готова остановить заморозить конфликт на Украине: ответ Кремля

И буквально накануне в Белом доме официально объявили, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф снова приедет на этой неделе в Россию. И уже в четвертый раз проведет переговоры с главой российского государства. Нужно отметить, что слухи об очередном приезде американского политика в РФ появились еще 19 апреля 2025 года. Сразу после того, как лидер России Владимир Путин ввел временное пасхальное перемирие.