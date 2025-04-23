СМИ заявили, что Россия готова остановить заморозить конфликт на Украине: ответ Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об информации, публикуемой в прессе о подробностях разговора президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, посоветовал ориентироваться на первоисточники, поскольку сейчас публикуется много фейков. Об этом пресс-секретарь российского лидера заявил РИА Новости.
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — отметил он.
Поводом к подобному комментарию со стороны российских властей стала недавняя публикация в газете Financial Times, в которой утверждалось, что Владимир Путин якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта.
Беседа президента России и спецпосланника президента США Дональда Трампа состоялась 11 апреля. Она началась примерно в 17:40 по Москве. Переговоры завершились около 22:00. Соответственно, беседа продлилась чуть больше четырех часов.
Как сообщили в Кремле, основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. О других подробностях не сообщалось.
Отметим, апрельская встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге была уже третьей по счету. Ранее спецпосланник Дональда Трампа дважды прилетал в Москву. Президент РФ беседовал с представителем США в феврале и марте 2025 года.
Позже помощник российского президента Юрий Ушаков добавил, что разговор двух политиков был хорошим и продуктивным. По словам помощника президента РФ, Путин и Уиткофф также затронули многие другие направления, включая сферы политики и экономики.
И буквально накануне в Белом доме официально объявили, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф снова приедет на этой неделе в Россию. И уже в четвертый раз проведет переговоры с главой российского государства. Нужно отметить, что слухи об очередном приезде американского политика в РФ появились еще 19 апреля 2025 года. Сразу после того, как лидер России Владимир Путин ввел временное пасхальное перемирие.