В больнице Таиланда умер впавший в кому экс-замначальника тюменского УБОП Шаров

Бывший сотрудник полиции Григорий Шаров, находившийся на отдыхе в Таиланде, был госпитализирован в Паттайе после инсульта. Родственники обратились в тюменское отделение ОНФ с просьбой помочь организовать возвращение. Власти региона при содействии МИД добились от страховой компании покрытия расходов. 20 апреля пациента перевели в бангкокскую клинику для обследования и подготовки к транспортировке в Россию.