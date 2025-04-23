В больнице Таиланда умер впавший в кому экс-замначальника тюменского УБОП Шаров

Как сообщил РИА Новости Роман Чуйко, возглавляющий тюменский исполком ОНФ, в бангкокской клинике умер россиянин Григорий Шаров, которого ранее перевели из патайского стационара для организации возвращения на родину.
«Григорий Шаров сегодня умер в клинике Бангкока. Сейчас правительство региона совместно со страховой компанией решает вопрос по доставке тела в Тюмень», — сказал Чуйко.
Бывший сотрудник полиции Григорий Шаров, находившийся на отдыхе в Таиланде, был госпитализирован в Паттайе после инсульта. Родственники обратились в тюменское отделение ОНФ с просьбой помочь организовать возвращение. Власти региона при содействии МИД добились от страховой компании покрытия расходов. 20 апреля пациента перевели в бангкокскую клинику для обследования и подготовки к транспортировке в Россию.
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