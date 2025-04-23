Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 июня в Красноярске пройдет питчинг кинопроектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал прием заявок на Красноярский питчинг кинопроектов, который пройдет 5 июня 2025 года в рамках IV Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае.

Источник: Соцсети

Заявки можно подать до 11 мая. Отбор заявок на питчинг проходит на платформе Кинокластера MovieStart.

Участие в конкурсе могут принять кинематографисты, граждане РФ от 18 лет вне зависимости от уровня профессиональной подготовки (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица).

Съёмки представленных проектов, в случае реализации, должны происходить на территории Красноярского края. Участие в питчинге бесплатное.

Победители получат финансовую поддержку на реализацию своих проектов в размере 1 000 000 ₽ в категории «Игровое кино» и 500 000 ₽ — в категории «Документальное кино».

16+