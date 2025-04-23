5 июня в Красноярске пройдет питчинг кинопроектов

Заявки можно подать до 11 мая. Отбор заявок на питчинг проходит на платформе Кинокластера MovieStart.
Участие в конкурсе могут принять кинематографисты, граждане РФ от 18 лет вне зависимости от уровня профессиональной подготовки (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица).
Съёмки представленных проектов, в случае реализации, должны происходить на территории Красноярского края. Участие в питчинге бесплатное.
Победители получат финансовую поддержку на реализацию своих проектов в размере 1 000 000 ₽ в категории «Игровое кино» и 500 000 ₽ — в категории «Документальное кино».
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