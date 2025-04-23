Иркутск возглавил топ бюджетных направлений для отдыха на майские праздники

Опрос проводился в марте 2025 года. В нем приняли участие 1034 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек. Все респонденты совершали туристические поездки по России в течение последних 12 месяцев или планируют их совершить в ближайшие 6 месяцев.