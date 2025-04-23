Иркутск возглавил топ бюджетных направлений для отдыха на майские праздники

Иркутск возглавил топ популярных и бюджетных направлений для отдыха на майские праздники у россиян. Средний чек за ночь в отеле составляет 4 533 рубля, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на рейтинг сервиса «Отелло» (12+).
В исследовании отмечается, что в рейтинг также вошли Тюмень и Самара, где средняя стоимость одной ночи в отеле составляет 4 918 рублей и 4 965 рублей соответственно. Кроме того, в десятку доступных направлений для отдыха вошли Адлер (5 162 рубля), Махачкала (5 177 рублей), Владивосток (5 985 рублей), Новосибирск (5 274 рубля), Краснодар (5 791 рубль), Владимир (5 832 рубля) и Екатеринбург (5 934 рубля).
Опрос проводился в марте 2025 года. В нем приняли участие 1034 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек. Все респонденты совершали туристические поездки по России в течение последних 12 месяцев или планируют их совершить в ближайшие 6 месяцев.
Ранее стало известно, куда планируют отправиться жители Приангарья на отдых в майские праздники. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Калининград и Новосибирск.