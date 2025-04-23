Олег Филимонов, ранее работавший в должности тренера вратарей команды «Амур», назначен на должность генерального менеджера клуба. Решение принято попечительским советом ХК «Амур», сообщает ИА AmurMedia.
Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин поставил перед руководством ХК «Амур» задачу приоритетного комплектования команд системы клуба и руководящего состава местными специалистами.
Олег Николаевич Филимонов родился 01 октября 1966 в Ижевске. Воспитанник ижевского хоккея. Выступал на позиции голкипера. Является одним из самых известных игроков в истории хабаровского «Амура».
Олег Николаевич провёл в составе «Амура» практически всю свою карьеру, переехав в Хабаровск в 1986 году. Прошёл с командой весь путь её становления — от второй лиги Чемпионата СССР до элиты отечественного хоккея. Является вратарём-рекордсменом хабаровской команды по числу матчей в элите — 160 и по количеству побед — 50.
В сезоне 2002/03 многоопытный голкипер усилил череповецкую «Северсталь» и стал серебряным призёром Российской хоккейной Суперлиги. Добившись успеха, любимец болельщиков «Амура» вернулся в Хабаровск.
После окончания игровой карьеры, в 2004 году, Филимонов перешёл на должность тренера вратарей «Амура». Работая с главной командой на протяжении 11 лет, воспитал множество голкиперов высокого уровня. В их числе и другой любимец хабаровских болельщиков, рекордсмен КХЛ по количеству «сухих» матчей в одном сезоне, — Алексей Мурыгин.
В 2015—2017 годах работал с молодыми вратарями в тренерском штабе МХК «Амурские Тигры», после чего вновь вернулся в тренерский штаб «Амура» на должность тренера вратарей.
Летом 2022 года подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», в тренерском штабе провёл два сезона. В межсезонье 2024 года вернулся в «Амур», заняв должность тренера по работе с вратарями.
Ранее в клубе сообщили о расторжении контракта по соглашению сторон с Вадимом Покотило, занимавшим должность генерального менеджера клуба с 2021 года.