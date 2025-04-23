Олег Николаевич провёл в составе «Амура» практически всю свою карьеру, переехав в Хабаровск в 1986 году. Прошёл с командой весь путь её становления — от второй лиги Чемпионата СССР до элиты отечественного хоккея. Является вратарём-рекордсменом хабаровской команды по числу матчей в элите — 160 и по количеству побед — 50.