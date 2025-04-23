В Приморье сёстры пытались провезти больше 2,5 кг женьшеня под одеждой

Сотрудники Уссурийской таможни пресекли попытку незаконного вывоза 2,6 кг корней дикорастущего женьшеня. 108 корней были обнаружены у двух сестёр — гражданок России — в пункте пропуска «Пограничный». Девушки направлялись в Китай на туристическом автобусе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.
Во время таможенного контроля поведение пассажирок вызвало подозрения — они путались в ответах и заметно нервничали. В результате досмотра под одеждой девушек были найдены два свёртка, обмотанных вокруг талии. Внутри оказались корни дикорастущего женьшеня: у старшей сестры — 45 штук, у младшей — 63.
По словам 23-летней девушки, свёртки она получила от незнакомца и за вознаграждение должна была доставить их в Китай. Младшая сестра, по утверждению старшей, не знала, что именно ей прикрепили под одежду.
Экспертиза подтвердила, что это женьшень настоящий семейства Аралиевые — растение, занесённое в Красную книгу России и Приморья, а также подпадающее под действие международной конвенции СИТЕС.
В отношении 23-летней гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных растений). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.
Таможня напоминает: для вывоза женьшеня через границу требуется разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором.
Напомним, в Приморье контрабандист пытался в нижнем белье вывезти 100 корней женьшеня. Нарушителю грозит уголовная ответственность и крупный штраф.