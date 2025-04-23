Ульянов оценил позицию Вашингтона по Ирану

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал ситуацию, касающуюся Соединённых Штатов и Ирана.
Он отметил, что позиция Вашингтона по Тегерану остаётся не ясной. По его словам, следует подождать.
«Позиция Ирана ясна. К сожалению, мы не можем использовать такое же определение в отношении позиции США. Давайте подождём, но мы не можем ждать долго», — написал Ульянов, пост обнародован в соцсети X*.
Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов заключить с Соединёнными Штатами ядерное соглашение на равных условиях. Он подчеркнул, что должны соблюдаться национальные интересы Ирана.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать утверждению договорённостей между Вашингтоном и Тегераном, которые касаются ядерной сделки. Он подчеркнул, что РФ поддержит те условия, которые учитывают законные интересы Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.