В Игарке назначили нового прокурора

Новому прокурору 48 лет. Она окончила КГУ по специальности «Юриспруденция». Работала в суде, в Северо-Енисейском управлении образования, с 2000 года — в прокуратуре на различных должностях. Последняя — заместитель прокурора Сосновоборска.