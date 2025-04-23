В Игарке назначили нового прокурора

В Игарке представили нового прокурора. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
На должность прокурора Игарки назначена советник юстиции Наталья Тибекина. Ее представил прокурор Красноярского края Роман Тютюник и определил приоритетные задачи.
Среди задач — надзорное сопровождение бюджетного процесса, организация эффективной работы по защите социальных прав граждан, исполнение судебных решений, усиление контроля в сфере уголовно-процессуального законодательства за деятельностью правоохранительных органов.
Новому прокурору 48 лет. Она окончила КГУ по специальности «Юриспруденция». Работала в суде, в Северо-Енисейском управлении образования, с 2000 года — в прокуратуре на различных должностях. Последняя — заместитель прокурора Сосновоборска.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске вынесли приговор организаторам нелегальной миграции.