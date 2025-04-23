В Иркутске запустят «Маршрут Победы»

«Иркутск — город трудовой доблести. Сибирь ковала Победу вместе со всей страной. На мемориальном комплексе “Вечный огонь” высечены слова нашего земляка Марка Сергеева: “Здесь не было фронта, но разве тыл не был похож на фронт? Такое же напряжение, такая же сила и вера — враг будет разбит”. Сегодня иркутяне вновь показывают единство и мужество: собирают гуманитарную помощь, поддерживают защитников и их семьи. Мы объединены общей целью, и в этом наша сила, которую ничто не может сломить. Потому что за нами правда», — отметил мэр Руслан Болотов.