В Иркутске запустят «Маршрут Победы»

Его главная задача — объединить разные поколения и напомнить о героических страницах в истории города.
Каждый иркутянин сможет открыть для себя 80 значимых объектов военной истории. Это памятники, мемориальные доски, монументы и другие точки на карте, связанные с событиями Великой Отечественной войны, подвигами иркутян и вкладом города в победу над фашизмом.
Подготовлен интерактивный пешеходный маршрут: отправившись по нему, горожане смогут погрузиться в атмосферу прошлого и прочувствовать значимость каждого места, а также принять участие в тематических заданиях и викторинах, сообщает пресс-служба администрации города.
Доступ к описаниям 80 памятных объектов уже открыт. Вся информация размещена по ссылке. С 1 мая интерактивный маршрут появится в сервисе 2ГИС.
«Иркутск — город трудовой доблести. Сибирь ковала Победу вместе со всей страной. На мемориальном комплексе “Вечный огонь” высечены слова нашего земляка Марка Сергеева: “Здесь не было фронта, но разве тыл не был похож на фронт? Такое же напряжение, такая же сила и вера — враг будет разбит”. Сегодня иркутяне вновь показывают единство и мужество: собирают гуманитарную помощь, поддерживают защитников и их семьи. Мы объединены общей целью, и в этом наша сила, которую ничто не может сломить. Потому что за нами правда», — отметил мэр Руслан Болотов.
Присоединиться к прогулкам по «Маршруту Победы» можно будет с 1 по 18 мая. Это не только возможность отдать дань памяти, но и шанс по-новому взглянуть на свой город.
Проект реализует молодежное пространство «Точка» при поддержке администрации Иркутска, сервиса 2ГИС, платформы «Другое дело» («Россия — страна возможностей»), Волонтерской Роты Боевого Братства и Информационно-туристской службы города.