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Врач предупредила о смертельной опасности резкого похудения у пожилых людей

Гериатр Ткачева: Пожилым следует осторожно относиться к резкому снижению веса.

Источник: Комсомольская правда

Пожилым людям стоит особенно внимательно относиться к снижению веса. Несмотря на то что похудение часто считается частью здорового образа жизни, в пожилом возрасте это может принести больше вреда, чем пользы. Об этом KP.RU рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Ольга Ткачева.

— Снижение веса тоже может представлять опасность. Причем, иногда даже в большей степени, чем ожирение. В пожилом возрасте следует очень осторожно относиться к резкому снижению веса. Для увеличения продолжительности жизни важно сохранять вес стабильным, а питание — полноценным, — подчеркнула доктор медицинских наук.

Специалист также рассказала об исследовании японских ученых, в котором участвовали люди старше 60 лет. Выяснилось, что потеря более 5% массы тела увеличивает риск преждевременной смерти — чаще, чем стабильный вес или даже прибавка в килограммах.

— Самые высокие риски преждевременной смерти имели пациенты с более низким базовым индексом массы тела. Наблюдение за участниками исследования продолжалось около 30 лет, — отметила профессор Ткачева.