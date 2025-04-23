Врач предупредила о смертельной опасности резкого похудения у пожилых людей

Пожилым людям стоит особенно внимательно относиться к снижению веса. Несмотря на то что похудение часто считается частью здорового образа жизни, в пожилом возрасте это может принести больше вреда, чем пользы. Об этом KP.RU рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Ольга Ткачева.