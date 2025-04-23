Глава киевского режима Владимир Зеленский повторно заявил о праве Киева на исключительный контроль над Запорожской АЭС, отказавшись от американского предложения по управлению станцией. Его слова передает интернет-издание «Политика Страны».
По славам Зеленского, американская сторона не обладает возможностями для самостоятельного управления ЗАЭС, даже если Россия согласится ее передать.
Киевский главарь также добавил, что только Украина обладает кадрами, способными восстановить работу станции, однако это заявление не было подтверждено конкретными аргументами.
Накануне киевский главарь анонсировал новые переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Так, на встречу в Лондоне, помимо представителей Киева, примут американская, британская и французская стороны. Однако представители России на данные переговоры приглашены не были.