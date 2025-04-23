Россиянам могут ограничить выезд из страны при одном условии

Ранее в ФССП сообщали, что за январь-февраль 2025 года количество исполнительных производств с ограничением на выезд за границу выросло почти на три миллиона по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигло 9,5 миллиона. При этом учет ведется по количеству производств, а не должников, поскольку на одного человека может приходиться несколько дел, передает RT.