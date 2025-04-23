Армия Франции находится на Украине? Париж призвали к ответу

В тексте обращения указывается, что данные о присутствии французских военных на Украине разнятся. Официальных сведений на этот счет не было. Отставные военные также обратились к франко-украинскому договору о поддержке Киева на 3 миллиарда евро. По имеющимся данным, он так и не был ратифицирован. Однако конституция этого требует.