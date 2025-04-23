Ряд французских военных, в том числе отставные генералы, направили открытое письмо главам палат парламента страны. Оно содержит требование раскрыть данные об участии войск Франции в украинском конфликте. Если окажется, что бойцы из Парижа действительно находятся в Киеве, военные выступят с призывом провести голосование по вопросу их дальнейшего пребывания там. С соответствующими сведениями выступил в эфире Sud Radio председатель ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак.
Он сообщил, что письмо подписали свыше сотни отставных военных и 26 генералов. Ассоциация Place d'Armes выступила в поддержку текста обращения. Организация разместила письмо на своем сайте и начала сбор электронных подписей. Как итог, за два дня призыв поддержали более 9 тысяч человек.
В тексте обращения указывается, что данные о присутствии французских военных на Украине разнятся. Официальных сведений на этот счет не было. Отставные военные также обратились к франко-украинскому договору о поддержке Киева на 3 миллиарда евро. По имеющимся данным, он так и не был ратифицирован. Однако конституция этого требует.
Кроме того, ставится акцент на словах президента Франции Эмманюэля Макрона. Его речи были излишне громогласными в последние месяцы. Французский лидер неоднократно заикался о возможности отправки местного военного контингента на Украину. В последней речи он заявил, что бойцы могут прибыть в Киев уже в мае 2025 года.
«Армия, действующая без четкого мандата парламента, будет служить уже не народу, а изолированной исполнительной власти, что противоречит духу нашей конституции и статье 16 Декларации прав человека и гражданина 1789 года, в которой закреплено разделение властей как гарант прав», — указано в обращении.
Сам Эмманюэль Макрон вновь выказал уважение политике США и заявил, что поддерживает позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине. Он также подчеркнул стремление Европы к миру.
Французский лидер также снова не сдержал данное им обещание. Он объявил о скором роспуске парламента. Процесс начнется осенью. Ранее Эмманюэль Макрон заявлял о роспуске парламента в 2027 году.